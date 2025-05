Xavi naar Ajax? "Ben ook altijd fan geweest van Marcelo Bielsa"

“Ik denk niet dat Ajax er beter van wordt nu Farioli vertrekt", vertelt hij op de website van Het Parool. "Ajax haalde dit seizoen 22 punten meer dan vorig jaar. Van de top vijf van een jaar eerder is Ajax de enige club die erop vooruitging in punten. Hij heeft de ploeg structureel beter neergezet en defensief echt stappen gemaakt. Misschien voelt het nu nog niet zo door het mislopen van de titel, maar ik denk dat we later gaan terugkijken en zeggen: dat was eigenlijk best knap wat hij met die ploeg voor elkaar kreeg. Maar er zijn ook duidelijke tegenvallers", benadrukt Frouws.

"Neem Brobbey: hij had het grootste negatieve verschil tussen verwachte en gescoorde doelpunten van alle eredivisiespelers. Hij kwam wel in positie, maar maakte de kansen niet af. Of een andere trainer dat oplost, is de vraag", vervolgt de dataspecialist van Voetbal International, die benieuwd is naar de opvolger van Farioli. "Ik betwijfel of het haalbaar is, maar Xavi – voorheen FC Barcelona – zou een leuke keuze zijn. Al is het maar door de link met Cruijff. Persoonlijk ben ik ook altijd fan geweest van Marcelo Bielsa, dat soort excentrieke aanvallende figuren", aldus Frouws.