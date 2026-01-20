Xavi nieuwe Ajax-trainer? "Enige naam die in Spanje wordt genoemd"

Xavi Hernández zou volgens Spaanse media wel eens de nieuwe trainer van Ajax kunnen worden, zo meldt correspondent Edwin Winkels, die weet dat de komst van Jordi Cruijff bij Ajax daaraan ten grondslag ligt. Andere namen, als Iñigo Pérez, Eder Sarabia en Míchel zijn vooralsnog geen opties.

Over de toekomst van Xavi gaat het in Spanje wel. "Hij is oud-speler van Barcelona natuurlijk. Jordi was daar technisch directeur toen Xavi daar trainer was", weet Winkels te melden in NOS Studio Voetbal. Al is er niet gelijk enthousiasme over zijn capaciteiten als trainer. "Xavi was een beetje een Robin van Persie: een goed paard is niet direct een goede ruiter", maakt Winkels duidelijk.

"Hij had niet heel veel succes en stelde een beetje teleur bij Barcelona", laat hij weten. Ondanks dat gegeven, won hij het kampioenschap en de beker. "Als je ziet dat Hansi Flick het nu met exact dezelfde selectie het een stuk beter doet en met mooier voetbal, is het de vraag of Xavi de ideale kandidaat is. Maar het is de enige naam die in Spanje wordt genoemd."