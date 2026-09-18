Xavi presenteert eerste Oranje-selectie: Ajax-spelers ontbreken

Bij Ajax leek Youri Baas de meeste kans te maken op een oproep, maar de verdediger zit er niet bij. Wel zijn er veel oud-Ajacieden te vinden in de 26-koppige selectie. Onder anderen Brian Brobbey, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Justin Kluivert, Noa Lang, Kenneth Taylor en Jurriën Timber mogen zich melden. Wout Weghorst en Sean Steur ontbreken. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn nog altijd geblesseerd.

Het is de eerste selectie van Xavi als nieuwe bondscoach van Oranje. De bondscoach licht zijn keuze op de website van OnsOranje toe. "Met het oog op het programma van vier duels tijdens deze interlandperiode biedt een selectie van 26 spelers ons voldoende mogelijkheden en flexibiliteit. Tegelijkertijd kunnen we met deze groepsgrootte gericht aan de slag en alle spelers goed beoordelen. Voor mij als bondscoach is het bovendien waardevol om hen de komende weken, waarin we voor het eerst intensief samenwerken, van dichtbij mee te maken en beter te leren kennen."