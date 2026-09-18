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Xavi presenteert eerste Oranje-selectie: Ajax-spelers ontbreken

Sara
bron: OnsOranje
Xavi Hernandez
Xavi Hernandez Foto: © Pro Shots

Xavi Hernández heeft zijn selectie van 26 spelers samengesteld voor de komende interlandperiode. Op 21 september melden de spelers zich in Zeist om zich op te maken voor de Nations League. Er zijn geen huidige spelers van Ajax opgeroepen.

Bij Ajax leek Youri Baas de meeste kans te maken op een oproep, maar de verdediger zit er niet bij. Wel zijn er veel oud-Ajacieden te vinden in de 26-koppige selectie. Onder anderen Brian Brobbey, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Justin Kluivert, Noa Lang, Kenneth Taylor en Jurriën Timber mogen zich melden. Wout Weghorst en Sean Steur ontbreken. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn nog altijd geblesseerd. 

Het is de eerste selectie van Xavi als nieuwe bondscoach van Oranje. De bondscoach licht zijn keuze op de website van OnsOranje toe. "Met het oog op het programma van vier duels tijdens deze interlandperiode biedt een selectie van 26 spelers ons voldoende mogelijkheden en flexibiliteit. Tegelijkertijd kunnen we met deze groepsgrootte gericht aan de slag en alle spelers goed beoordelen. Voor mij als bondscoach is het bovendien waardevol om hen de komende weken, waarin we voor het eerst intensief samenwerken, van dichtbij mee te maken en beter te leren kennen."

Volledige selectie: Nathan Aké (Fenerbahçe SK), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (SS Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

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