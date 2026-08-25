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Xavi rekent af met systeem van Koeman: "Dat is niet mijn idee"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Xavi Hernandez
Xavi Hernandez Foto: © Pro Shots

Xavi Hernández is niet van plan om bij het Nederlands elftal met vijf verdedigers te gaan spelen. De nieuwe bondscoach van Oranje wil wedstrijden domineren en kiest daarbij voor aanvallendere spelsystemen.

Tijdens zijn eerste persconferentie wordt Xavi gewezen op zijn voorgangers Ronald Koeman en Louis van Gaal, die met Oranje geregeld voor een systeem met vijf verdedigers kozen. De Spanjaard krijgt de vraag of hij dat zelf ook zou overwegen. "Ik kan zeggen dat dat niet mijn idee is", antwoordt Xavi duidelijk.

De 46-jarige oefenmeester noemt vervolgens direct de formaties die wél zijn voorkeur genieten. "Wij willen in een ander systeem spelen, zoals 4-3-3, 4-2-3-1 of 3-4-3. Ik denk dat we met die systemen een wedstrijd beter kunnen domineren dan met andere systemen. Dat is mijn idee."

Xavi wil met Oranje nadrukkelijk aanvallend en dominant voetbal spelen. Wanneer hem wordt gevraagd wat hij belangrijker vindt, vasthouden aan de Nederlandse voetbalcultuur of uiteindelijk weer een hoofdprijs winnen, weigert hij tussen die twee te kiezen. "Ik denk allebei."

Volgens de voormalig trainer van FC Barcelona hoeven aantrekkelijk voetbal en resultaat elkaar niet in de weg te zitten. "Onder goed voetbal versta ik het initiatief nemen, de wedstrijd domineren en aanvallend spelen", legt Xavi uit. "We willen genieten en we willen trots kunnen zijn op het Nederlands elftal.”

De bondscoach denkt dat juist die speelwijze Oranje dichter bij nieuwe successen kan brengen. "Ik denk dat we, als we goed voetbal spelen, dichter bij overwinningen en goede resultaten zullen komen. Dat is mijn idee en mijn filosofie."

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