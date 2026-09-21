Xavi vol lof over Ajax: "Dat was van Champions League-niveau"

Xavi Hernández heeft maandagochtend zijn eerste selectie van het Nederlands elftal toegelicht in een persconferentie. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal besprak onder meer het passeren van Wout Weghorst, Memphis Depay en Luciano Valente.

Xavi vond het passeren van Memphis het lastigst. "Het moeilijkste was om te praten met Memphis", tekent De Telegraaf op uit de mond van de Spanjaard. "Ik ken hem en heb een goede band met hem. Het gesprek met hem was geweldig. Hij begreep alles. Ik wil benadrukken dat de deur niet voor Memphis gesloten is en dat geldt voor alle spelers. Hij heeft veel volwassenheid en intelligentie getoond."

Xavi werd ook gevraagd naar FC Twente-spits Wout Weghorst, die zondagmiddag tegen PSV zijn vierde doelpunt in de Eredivisie maakte. "Ook voor Wout Weghorst staat de deur nog open", zegt Xavi. "Voor iedereen. Ook voor hem."