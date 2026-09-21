Xavi vol lof over Ajax: "Dat was van Champions League-niveau"
Xavi Hernández heeft maandagochtend zijn eerste selectie van het Nederlands elftal toegelicht in een persconferentie. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal besprak onder meer het passeren van Wout Weghorst, Memphis Depay en Luciano Valente.
Xavi vond het passeren van Memphis het lastigst. "Het moeilijkste was om te praten met Memphis", tekent De Telegraaf op uit de mond van de Spanjaard. "Ik ken hem en heb een goede band met hem. Het gesprek met hem was geweldig. Hij begreep alles. Ik wil benadrukken dat de deur niet voor Memphis gesloten is en dat geldt voor alle spelers. Hij heeft veel volwassenheid en intelligentie getoond."
Xavi werd ook gevraagd naar FC Twente-spits Wout Weghorst, die zondagmiddag tegen PSV zijn vierde doelpunt in de Eredivisie maakte. "Ook voor Wout Weghorst staat de deur nog open", zegt Xavi. "Voor iedereen. Ook voor hem."
Luciano Valente, een van de uitblinkers bij Feyenoord, werd eveneens niet opgeroepen. "Ik praat liever niet over spelers die er niet zijn. We kijken naar hem en volgen hem. Hij is in potentie een goede speler. Ook voor hem staat de deur nog open", aldus Xavi, die Valente overigens als een aanvallende middenvelder ziet en niet als een buitenspeler.
De nieuwe bondscoach is te spreken over het niveau in de Eredivisie. "Gisteren keek ik naar Feyenoord tegen FC Utrecht, een goed niveau. Ik was ook bij Ajax tegen PSV, dat was van Champions League-niveau, vind ik."
Kasper Dolberg noemt grootste verbeterpunt: "Dat wil de trainer"
Van Hanegem: "Dat ze daar in Zeist geen strafschop in zagen..."
Valentijn Driessen wijst naar Ajax: "Daar word je niet blij van"
Xavi vol lof over Ajax: "Dat was van Champions League-niveau"
Danny Koevermans geniet van Ajax-speler: "Klasse spatte er vanaf"
Andy van der Meijde onthult: "Dat was mijn gekste moment bij Ajax"
Van Boekel reageert op Bouwman-incident: "Ik zou hetzelfde doen"
Noa Vahle: "We moeten Ajax niet bombarderen tot titelkandidaat"
El Ahmadi looft Ajax-talent: "Dit gaat wel buitencategorie worden"
Perez hekelt Ajax-hype: "Hij is een soort van Lionel Messi"
Huntelaar vertelt over breekpunt bij Ajax: "Dat heeft mij genekt"
Van der Vaart schaamt zich kapot voor Polman: "Het is vreselijk"
Goodijk over Ajax: "Die minuut is een soort vijand geworden"
‘Real Madrid wil zaken doen met Ajax en klopt aan bij Cruijff’
Míchel geeft update over ziekenboeg: "Werken aan hun fitheid"
Hattrick Brian Brobbey niet genoeg tegen Manchester City
Hans Kraay jr. kritisch op Ajax: "Dan is het ook geen pech"
Vink ziet grote verandering bij Ajax: "Wat wil je nog meer?"
'Ajax-aanwinst verdient geen topsalaris': "Schijnt mee te vallen"
Excelsior-trainer vol ongeloof over Ajax-speler: "Bijna fraude"
Marc ter Stegen krijgt goed nieuws: "Het betekent heel veel"
'Mister Ajax' Sjaak Swart krijgt cadeau voor de eeuwigheid van Ajax
Vink prijst Ajacied: "Die jongen heeft zo’n mooie techniek"
Míchel niet in paniek na puntenverlies: "Moeten op deze voet verder"
Ajax-spits doet opvallende bekentenis: "Voel me nog steeds zwak"
Baas ziet reactie van Ajax-supporters: "Zegt veel over het spel"
Van Gassel over Ajax: "Hebben spelers die niet in de Eredivisie horen"
Tolu Arokodare kritisch op arbitrage: "Het is heel frustrerend"
Brandt mogelijk alweer weg? "Misschien zegt hij daarom wel..."
Huntelaar doet onthulling over Ajax: "Toen zei mijn lichaam: stop"