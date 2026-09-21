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Xavi vol lof over Ajax: "Dat was van Champions League-niveau"

Bjorn
Xavi Hérnandez als bondscoach van Oranje
Xavi Hérnandez als bondscoach van Oranje Foto: © Pro Shots

Xavi Hernández heeft maandagochtend zijn eerste selectie van het Nederlands elftal toegelicht in een persconferentie. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal besprak onder meer het passeren van Wout Weghorst, Memphis Depay en Luciano Valente.

Xavi vond het passeren van Memphis het lastigst. "Het moeilijkste was om te praten met Memphis", tekent De Telegraaf op uit de mond van de Spanjaard. "Ik ken hem en heb een goede band met hem. Het gesprek met hem was geweldig. Hij begreep alles. Ik wil benadrukken dat de deur niet voor Memphis gesloten is en dat geldt voor alle spelers. Hij heeft veel volwassenheid en intelligentie getoond."

Xavi werd ook gevraagd naar FC Twente-spits Wout Weghorst, die zondagmiddag tegen PSV zijn vierde doelpunt in de Eredivisie maakte. "Ook voor Wout Weghorst staat de deur nog open", zegt Xavi. "Voor iedereen. Ook voor hem."

Luciano Valente, een van de uitblinkers bij Feyenoord, werd eveneens niet opgeroepen. "Ik praat liever niet over spelers die er niet zijn. We kijken naar hem en volgen hem. Hij is in potentie een goede speler. Ook voor hem staat de deur nog open", aldus Xavi, die Valente overigens als een aanvallende middenvelder ziet en niet als een buitenspeler.

De nieuwe bondscoach is te spreken over het niveau in de Eredivisie. "Gisteren keek ik naar Feyenoord tegen FC Utrecht, een goed niveau. Ik was ook bij Ajax tegen PSV, dat was van Champions League-niveau, vind ik."

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