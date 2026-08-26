'Xavi volgende week gelijk op de tribune bij wedstrijd van Ajax'

De kans is groot dat nieuwe bondscoach Xavi volgende week op de tribune zit bij Ajax - PSV. Dat schrijft het Algemeen Dagblad .

Xavi werd dinsdag officieel gepresenteerd voor de Nederlandse pers met zijn eerste persconferentie. De Spaanse oefenmeester heft een kleine maand voor de eerste interlands op het programma staan en zal de komende tijd veel wedstrijden van Oranje-internationals bekijken en bezoeken.

Volgens het AD is het de bedoeling dat de topper tussen Ajax en PSV van 5 september de eerste Eredivisiewedstrijd wordt waar Xavi op de tribune zal zitten. Een dag later is de deadline voor het indienen van de voorselectie voor de Nations League-duels. Op 18 september zal de definitieve selectie bekendgemaakt worden.