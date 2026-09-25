Xavi zeer lovend over Ajacied: "Je bent inderdaad een krijger"
Marc ter Stegen heeft na Nederland - Duitsland (1-1) een bijzonder weerzien gehad met Xavi Hernández. De doelman van Ajax maakte na meer dan een jaar zijn rentree onder de lat bij Duitsland en sprak na afloop uitgebreid met zijn voormalige ploeggenoot en trainer bij FC Barcelona.
Ter Stegen leek zijn terugkeer in het Duitse doel te bekronen met een clean sheet, maar moest in de blessuretijd alsnog capituleren op een volley van Cody Gakpo. Na het laatste fluitsignaal volgde een warm onderonsje met Xavi. "Ik heb een heel goede relatie met hem", benadrukt Ter Stegen tegenover DAZN. Volgens de Duitser was Xavi onder de indruk van zijn optreden. "Wat een geweldige prestatie, Ter!", zei de bondscoach van Oranje volgens Ter Stegen. "Door jou verloren we de wedstrijd bijna."
Ter Stegen kon daar om lachen en richtte zich vervolgens tot zijn voormalige ploeggenoot en trainer. "Het is lang geleden, baas. Het doet me goed om je weer langs de lijn te zien", zei de doelman. "En ik ben heel blij om te zien hoe jij je hebt teruggeknokt."
Ook Xavi sprak zijn waardering uit. "Je bent inderdaad een krijger", antwoordde de nieuwe bondscoach van Oranje.
Ter Stegen stond door blessureleed meer dan een jaar niet onder de lat bij Duitsland. Bij zijn terugkeer zag hij naar eigen zeggen direct de invloed van Xavi op het Nederlands elftal. "Ik zei hem dat hij in korte tijd een heel goede ploeg heeft opgebouwd en dat ik heel blij voor hem ben", aldus Ter Stegen. "Xavi is een aardig persoon en het is voor mij een voorrecht geweest om bij Barcelona met en onder hem te spelen."
De twee kennen elkaar uit meerdere periodes bij Barcelona. Ter Stegen kwam in 2014 naar de Catalaanse club en speelde vervolgens nog twee seizoenen samen met Xavi. Later keerde de Spanjaard terug als trainer en kreeg hij Ter Stegen opnieuw onder zijn hoede.
Ook tijdens zijn persconferentie ging Xavi in op het weerzien. "We hebben gesproken over alles wat er bij Barcelona is gebeurd", vertelt hij. "Maar het verliezen van de aanvoerdersband en zijn basisplaats doet niets af aan wat hij heeft bereikt. Ik heb hem ook gezegd dat het in het voetbal snel kan veranderen en hij heeft de kwaliteit en de mentaliteit om te reageren. Hij verdient respect voor alles wat hij voor de club heeft gedaan."
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