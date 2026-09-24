Xavi zet oud-Ajacieden op de tribune voor duel tegen Duitsland

Kenneth Taylor en Jurriën Timber zijn niet opgenomen in de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal voor het Nations League-duel met Duitsland. Ook Gjivai Zechiël moet plaatsnemen op de tribune.

Het drietal zal moeten plaatsnemen op de tribune donderdagavond. Dat blijkt uit de donderdagochtend door de UEFA vrijgegeven lijst. Xavi mag voor Nations League-duel tegen Duitsland slechts 23 spelers meenemen. De bondscoach had 26 spelers opgeroepen deze interlandperiode.

Timber ontbrak maandag en dinsdag nog bij de groepstrainingen van Oranje. De oud-Ajacied leek fit om te kunnen spelen, maar de bondscoach kiest er toch voor rustig aan te doen met de verdediger. Ook Taylor valt buiten de wedstrijdselectie. Hij keerde na een goede periode bij SS Lazio wel weer terug in de selectie van Oranje onder Xavi.