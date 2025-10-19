Xavier Mbuyamba naar Ajax? "Dat maakt hem nog interessanter"

Spelers met een aflopend contract in de zomer van 2026 staan vanaf 1 januari vrij om met andere clubs te onderhandelen over een eventuele transfervrije overstap. Ook in de Eredivisie zijn er verschillende spelers met een contract tot volgende zomer. Mounir Boualin van Soccernews ziet in bijvoorbeeld Xavier Mbuyamba een goede versterking voor Ajax.

"De grote centrale verdediger leek al een paar keer eerder te vertrekken, maar bleef FC Volendam tot dusver steeds trouw", schrijft Boualin. "Inmiddels heeft hij uitgesproken na dit seizoen graag een stap hogerop te willen gaan maken. Als jonge voetballer doorliep hij de jeugdopleiding van zowel FC Barcelona als Chelsea, wat hem nóg interessanter maakt. Inmiddels blinkt hij al enige tijd uit in Volendam, zeker tijdens het promotiejaar in de Keuken Kampioen Divisie."

"Ajax zou de ontwikkelingen van de stopper al langere tijd volgen, maar is nooit concreet geworden", weet hij verder te melden. "Hetzelfde geldt voor Feyenoord en PSV, die zijn profiel ook interessant vinden. Wellicht dat een van deze clubs binnenkort wél toehapt, als er onderhandelt mag worden over een transfervrije overstap. Of komt er wellicht een winterse transfer, waardoor De Palingboeren nog een transfersom aan de boomlange verdediger kunnen overhouden? De tijd zal het leren."