'Xavier Mbuyamba zit Ajax-huurling dwars': "Hij zou gaan spelen"

Xavier Mbuyamba is nog altijd speler van FC Volendam. De promovendus hield serieus rekening met een vertrek van de 23-jarige centrumverdediger en haalde met Ajax-huurling Nick Verschuren al een vervanger in huis. Er wordt vandaag echter geen transfer van Mbuyamba meer verwacht.

"Dat vind ik best wel bijzonder, want we hebben de hele zomer verwacht dat hij een stap zou maken", zegt clubwatcher Bart Kruijt bij Voetbal International. "Hij zelf ook en iedereen bij Volendam ook. Verschuren werd gehaald met het plan dat hij zou gaan spelen, want Mbuyamba gaat weg. Afgelopen weekend speelde hij dus ook gewoon en zat Mbuyamba op de bank. Niet vanwege transferperikelen, want er zijn ook bepaalde afspraken gemaakt en die jongen moet spelen. Maar het ziet ernaar uit dat Mbuyamba toch gewoon blijft."

FC Volendam-trainer Rick Kruys had het centrum met Mawouna Amevor en Verschuren zijn gewenste centrum al klaar en heeft nu dus een luxeprobleem. "De beste moet spelen, maar Verschuren is wel met bepaalde verwachtingen naar Volendam gekomen en hij deed het afgelopen weekend ook gewoon goed tegen Ajax. Dat wordt interessant", aldus Kruijt.

"Maar ik vind het wel vreemd dat Mbuyamba niet is opgepikt", vervolgt de verslaggever. "Wie weet dat dat op het laatste moment nog gebeurt, maar het is geen hele dure jongen. FC Volendam is bereid om mee te werken. Waarom er geen clubs voor hem zijn gekomen, bijvoorbeeld een FC Twente of dat soort clubs die met allerlei buitenlandse namen komen, maar Mbuyamba nog bij Volendam speelt vind ik vrij verrassend."

FC Twente haalde deze zomer de Israëliër Stav Lemkin in huis. Daar versterkten de Tukkers zich met Robin Pröpper. Trainer Joseph Oosting kan in het centrum van de defensie ook nog kiezen voor Max Bruns, Alec Van Hoorenbeeck en Mees Hilgers, al mogen de laatste twee vertrekken. De jonge Ruud Nijstad schuurt ook tegen het eerste elftal aan.