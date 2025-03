Yamal sneert op Instagram naar Van der Vaart: "Broek omlaag"

Van der Vaart was donderdag kritisch op Yamal. "Ik zie toch maniertjes waar ik me al een beetje aan begin te ergeren. Broekje een beetje te laag, niet echt z’n best doen, een beetje wegwerpgebaren...", zei de oud-Ajacied onder meer.

Die uitspraken zijn ook Yamal onder ogen gekomen, zo bleek na de return in Valencia. Op Instagram haalde de FC Barcelona-speler zijn gram, nadat Spanje na strafschoppen had gewonnen van Oranje. "Broek omlaag, een doelpunt, gemiste penalty en in de halve finales", schreef hij, inclusief een foto van Van der Vaart erbij.