Yamali hoopt op 5 wissels bij Oranje: "Koeman denkt niet aan hem"
Het Nederlands elftal neemt het zaterdagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten op tegen Zweden en als het aan Yordi Yamali ligt, dan grijpt bondscoach Ronald Koeman flink in. Hij hoopt dat de oefenmeester maar liefst vijf wissels door gaat voeren in zijn opstelling.
Roefs staat bij hem dan onder de lat, Frenkie de Jong komt achterin naast Virgil van Dijk te staan, waardoor er op het middenveld een plekje vrijkomt voor ex-Ajacied Justin Kluivert. Brian Brobbey begint in de spits en Noa Lang krijgt een kans als buitenspeler. "Het lijkt wel alsof 'ie mee is en niemand het weet. In geen enkel programma komt hij voorbij, de bondscoach denkt niet aan hem en hij valt niet in", aldus Yamali op de website van ESPN.
Kees Kwakman hoopt ook dat Kluivert op '10' mag beginnen in de tweede groepswedstrijd. "Maar de vraag is, want hij viel tegen Japan helemaal niet in, hoe fit Kluivert is", benadrukt de voormalig profvoetballer. "Reijnders blijf ik meer een box-to-box-middenvelder vinden. Dat vind ik zijn beste positie. Het is gewoon te weinig als hij geen doelpunt maakt", vervolgt Kwakman over de middenvelder, die in de jeugdopleiding van FC Twente speelde en zijn doorbraak beleefde bij AZ.
Voormalig Ajacied Hedwiges Maduro hoopt dat Oranje zich gaat aanpassen aan de tegenstander. "Het profiel van Kluivert past heel goed tegen Zweden. Zij spelen 5-3-2, net als DR Congo", legt hij uit. "Als hij dan op tien kan, kan hij makkelijker naar de zijkant bewegen. Daar komt ruimte. Tunesië had heel veel kansen om door te dribbelen en te schieten, dat kan Kluivert. Perfecte wedstrijd voor hem", besluit Maduro, die als trainer werkzaam was bij Almere City.
Zet in op Nederland tegen Zweden!
Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."
'Pierie verklapt salaris bij Ajax': "Was heel veel voor een puber"
Erik ten Hag laat weten: "Hij is in staat om spelers te lokken"
Yamali hoopt op 5 wissels bij Oranje: "Koeman denkt niet aan hem"
Danjuma openhartig over Nouri: "Niet in woorden uit te leggen"
Ajax verloor talent aan Feyenoord: "Vonden ze niet goed genoeg"
Theo Janssen pleit voor wijziging bij Oranje: "Zo'n type nodig"
Vermeulen had 'venijnig gesprek' met Kroes: "Hij was pissig"
Ronald Koeman krijgt duidelijk advies: "Dan breng je Weghorst"
Ajax maakt eerste oefentegenstander in voorbereiding bekend
'L'Equipe: transfersom voor Caio Henrique valt nóg hoger uit'
Nederland treft Zweden op WK: BetMGM pakt uit met fraaie odds
'Ajax zet streep door komst talenten uit Portugal en Engeland'
Ajax legt talent vast: "Hij weet nu al het verschil te maken"
'Ronald Koeman stopt na WK: drie oud-trainers Ajax staan klaar'
Deense club niet geheimzinnig: "Dolberg valt in die categorie"
'Ajax, Feyenoord en PSV grijpen naast talentvolle aanvaller (17)'
'Meer details over Henrique-deal: Ajax tast diep in de buidel'
Ten Hag als bondscoach van Oranje? "Dat ambieer ik best wel"
Litmanen schittert bij ingang Ajax: "Supermooi geworden" (video)
Oranje moet vrezen: "Nederland is echt kansloos tegen Marokko"
Beuker legt talent (18) vast bij Ajax: "Intelligente verdediger"
'Ajax heeft beet; Braziliaan geeft ja-woord aan de Amsterdammers'
Erik ten Hag over Ajax-pupil: "Dat mist Oranje nog wel eens"
Nieuwe WK-regels komen binnenkort naar de Eredivisie: "Absoluut"
Theo Janssen over periode bij Oranje: "Ik werd heel cynisch"
'Ajax gaat vol voor komst van AS Monaco-speler van tien miljoen'
'Feyenoord legt contractvoorstel neer bij jonge Ajax-aanvaller'
'Bij Ajax genoemde doelman (27) wil snel vertrekken uit Spanje'
'Tadic laat contract ontbinden en vertrekt bij club uit VAE'