Yamali hoopt op 5 wissels bij Oranje: "Koeman denkt niet aan hem"

Het Nederlands elftal neemt het zaterdagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten op tegen Zweden en als het aan Yordi Yamali ligt, dan grijpt bondscoach Ronald Koeman flink in. Hij hoopt dat de oefenmeester maar liefst vijf wissels door gaat voeren in zijn opstelling.

Roefs staat bij hem dan onder de lat, Frenkie de Jong komt achterin naast Virgil van Dijk te staan, waardoor er op het middenveld een plekje vrijkomt voor ex-Ajacied Justin Kluivert. Brian Brobbey begint in de spits en Noa Lang krijgt een kans als buitenspeler. "Het lijkt wel alsof 'ie mee is en niemand het weet. In geen enkel programma komt hij voorbij, de bondscoach denkt niet aan hem en hij valt niet in", aldus Yamali op de website van ESPN.

Kees Kwakman hoopt ook dat Kluivert op '10' mag beginnen in de tweede groepswedstrijd. "Maar de vraag is, want hij viel tegen Japan helemaal niet in, hoe fit Kluivert is", benadrukt de voormalig profvoetballer. "Reijnders blijf ik meer een box-to-box-middenvelder vinden. Dat vind ik zijn beste positie. Het is gewoon te weinig als hij geen doelpunt maakt", vervolgt Kwakman over de middenvelder, die in de jeugdopleiding van FC Twente speelde en zijn doorbraak beleefde bij AZ.