Yes-R doet een boekje open: "Dan support je Ajax je hele leven"
Yes-R staat bekend als een rapper, maar timmert nu als voetbaltrainer aan de weg. Yesser Roshdy, zoals zijn echte naam luidt, behaalde afgelopen zomer zijn UEFA A Youth-licentie en is nu trainer bij Alphense Boys onder 19-1.
Zijn artiestencarrière heeft de Amsterdammer nog niet vaarwel gezegd. "Ik ben dankbaar dat ik na twintig jaar als artiest nog altijd een volle agenda heb", vertelt Yes-R in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik heb zo'n 150 shows per jaar. In de afgelopen jaren is voetbal er daarnaast steeds meer bij geslopen."
Als trainer probeert hij zich nu ook te onderscheiden. "Ik ben heel erg fan van Jürgen Klopp", onthult de artiest. "Dat heeft te maken met de tijd dat Mohamed Salah in zijn 'prime' zat. Ik ben natuurlijk half Egyptisch. Dat was een beetje de gouden generatie van Liverpool met Van Dijk, Wijnaldum, maar ook Salah, Firmino en Mané in die tijd. Dat vond ik gewoon fantastisch mooi voetbal om naar te kijken."
"En natuurlijk hier in Nederland als Amsterdammer support je Ajax je hele leven", vervolgt Yes-R. "Ik houd gewoon van aanvallend voetbal. Natuurlijk moet je goals voorkomen, maar je moet ze vooral ook maken om een wedstrijd te winnen. Dat is waar ik voor sta."
Hij probeert zich ook te laten gelden langs de lijn. "Ja, ik ben nog net geen (Diego, red.) Simeone, maar ik ben wel een aanwezige trainer", grinnikt hij. Toch kreeg Yes-R in elf jaar tijd nog nooit een gele kaart. "Niet dat iedere andere trainer wel een gele kaart krijgt, maar dat is iets waar ik heel trots op ben. Natuurlijk zeg ik wel eens iets tegen de scheidsrechter, zoals: 'dat had je toch moeten zien?!' Maar ik probeer dat altijd op een respectvolle manier te doen."
Yes-R hoeft nog geen stap hogerop te zetten als trainer, zelfs niet als Ajax zich zou melden. "Ik geniet op dit moment nog heel erg van de vele optredens die ik doe. Een fulltime trainerscarrière bij een BVO zal lastig te combineren zijn met het artiestenleven. Maar als ik ooit stop als artiest, lijkt het me heel erg leuk om trainer te worden in een land waar het voetbal nog in ontwikkeling is. Denk aan Amerika, Azië, of misschien wel Egypte, waar mijn roots liggen. Maar op dit moment zit ik hier op mijn plek. Het is druk, maar het is nog net te combineren."
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