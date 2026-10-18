Yes-R doet een boekje open: "Dan support je Ajax je hele leven"

Yes-R staat bekend als een rapper, maar timmert nu als voetbaltrainer aan de weg. Yesser Roshdy, zoals zijn echte naam luidt, behaalde afgelopen zomer zijn UEFA A Youth-licentie en is nu trainer bij Alphense Boys onder 19-1.

Zijn artiestencarrière heeft de Amsterdammer nog niet vaarwel gezegd. "Ik ben dankbaar dat ik na twintig jaar als artiest nog altijd een volle agenda heb", vertelt Yes-R in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik heb zo'n 150 shows per jaar. In de afgelopen jaren is voetbal er daarnaast steeds meer bij geslopen."

Als trainer probeert hij zich nu ook te onderscheiden. "Ik ben heel erg fan van Jürgen Klopp", onthult de artiest. "Dat heeft te maken met de tijd dat Mohamed Salah in zijn 'prime' zat. Ik ben natuurlijk half Egyptisch. Dat was een beetje de gouden generatie van Liverpool met Van Dijk, Wijnaldum, maar ook Salah, Firmino en Mané in die tijd. Dat vond ik gewoon fantastisch mooi voetbal om naar te kijken."

"En natuurlijk hier in Nederland als Amsterdammer support je Ajax je hele leven", vervolgt Yes-R. "Ik houd gewoon van aanvallend voetbal. Natuurlijk moet je goals voorkomen, maar je moet ze vooral ook maken om een wedstrijd te winnen. Dat is waar ik voor sta."