Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"

Dilan Yesilgöz vindt het mooi dat Wout Weghorst is opgenomen in de WK-selectie van het Nederlands elftal. De minister van defensie van de VVD is enthousiast over de keuze van bondscoach Ronald Koeman.

"Als Ajacied ben ik blij dat het WK begint, zodat we met zijn allen achter één ploeg kunnen staan. Elke Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen", vertelt Yesilgöz in het televisieprogramma Nieuws van de Dag.

De politica, die een duidelijke voorkeur voor Ajax heeft, wil zich niet mengen in de discussie rond de oproep van Weghorst. "Een coach, zeker van het Nederlands elftal, zal achttien miljoen adviezen krijgen. Wij in de politiek weten soms hoe dat voelt. Ik laat het lekker aan de bondscoach."