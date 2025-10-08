Yeşilgöz lacht om Overmars-exit: "Ajax krijgt 't niet meer overeind"

Als passagier bij Andy in de Auto deelt Dilan Yeşilgöz over haar kijk op 'de neergang van Ajax'. Ze vertelt dat voor haar het verval begon met het beruchte dickpick-schandaal en dat het sindsdien als een domino-effect misging. Ondanks alles hoopt ze dat de club zich herpakt en weer kan opbloeien.

"Hé, jij bent een Ajacied ook, hè?', vraagt Andy van der Meijde aan Yeşilgöz. De VVD-lijsttrekker reageert cynisch: "Ja, nog wel." Wat is er met Ajax gebeuerd dan? "It all started with a dickpick", doelt ze op het drama rondom Marc Overmars. "En sindsdien... We krijgen het gewoon niet meer eh... Overeind wilde ik zeggen."

Ondertussen steekt ze haar hand omhoog. "Maar dat was niet bedoeld", zegt ze - zichzelf herpakkend. Andy kan wel om Dilan's grap lachen en voegt zich in de stemming. "Hij heeft zo'n pikkie", zegt Van der Meijde, waarbij hij uitbeeldt hoe klein de penis van Overmars zou zijn. "Ik heb met hem gevoetbald. Je ziet bijna niks."

Vervolgens gaat Dilan verder over wat er met Ajax is gebeurd. "Ik weet eigenlijk helemaal niet eens wat daar... Het begon allemaal met dat gedoe, en daarna ging het als een soort domino, stortte het in elkaar. Ik hoop dat het allemaal goed bijdraait en ik gun het (trainer John, red.) Heitinga wel eerlijk gezegd", besluit Dilan uiteindelijk.