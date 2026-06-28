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Ajax historie & oud-spelers

Yolanthe Cabau openhartig over oud-Ajacied: "Houden van elkaar"

Amber
bron: Kek Mama
Yolanthe Cabau bij de première van haar nieuwe film
Yolanthe Cabau bij de première van haar nieuwe film Foto: © BSR Agency

Yolanthe Cabau heeft openhartig gesproken over de relatie die zij na haar scheiding met Wesley Sneijder heeft behouden. In een interview met Kek Mama vertelt de presentatrice dat het voormalig echtpaar nog altijd goed met elkaar omgaat en samen werkt aan de opvoeding van hun zoon Xess Xava.

Hoewel Cabau en Sneijder sinds 2019 geen stel meer zijn, onderhoudt de oud-international volgens haar nog altijd een hechte band met zijn zoon. Cabau, die met Xess in de Verenigde Staten woont, neemt de dagelijkse opvoeding voor haar rekening. "Wesley komt regelmatig hierheen of wij gaan naar Nederland. Xess en hij hebben een mooie relatie en zijn gek op elkaar. Maar ik ben degene die honderd procent van de tijd bij Xess ben en hem opvoed."

Ook over haar persoonlijke band met Sneijder is Cabau duidelijk. "Wesley is mijn maatje, dat is hij altijd geweest, wat er ook gebeurde. Ons huwelijk werkte niet, maar dat neemt niet weg dat we van elkaar houden."

Om hun zoon waardevolle herinneringen mee te geven, ondernemen de twee nog regelmatig activiteiten als gezin. "Zodat Xess die herinneringen voor altijd kan koesteren, en daarnaast doen we veel leuke dingen", vertelt Cabau over de jaarlijkse vakanties die zij met Sneijder en hun zoon maakt. Daarnaast zijn ze geregeld samen aanwezig bij de voetbalwedstrijden van Xess.

Toch benadrukt Cabau dat co-ouderschap niet altijd zonder uitdagingen verloopt. "Ik ga niet doen alsof het alleen maar rozengeur en maneschijn is. Wij hebben ook onze obstakels en soms kan ik Wesley wel achter het behang plakken", aldus de presentatrice.

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