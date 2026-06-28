Yolanthe Cabau openhartig over oud-Ajacied: "Houden van elkaar"

Yolanthe Cabau heeft openhartig gesproken over de relatie die zij na haar scheiding met Wesley Sneijder heeft behouden. In een interview met Kek Mama vertelt de presentatrice dat het voormalig echtpaar nog altijd goed met elkaar omgaat en samen werkt aan de opvoeding van hun zoon Xess Xava.

Hoewel Cabau en Sneijder sinds 2019 geen stel meer zijn, onderhoudt de oud-international volgens haar nog altijd een hechte band met zijn zoon. Cabau, die met Xess in de Verenigde Staten woont, neemt de dagelijkse opvoeding voor haar rekening. "Wesley komt regelmatig hierheen of wij gaan naar Nederland. Xess en hij hebben een mooie relatie en zijn gek op elkaar. Maar ik ben degene die honderd procent van de tijd bij Xess ben en hem opvoed."

Ook over haar persoonlijke band met Sneijder is Cabau duidelijk. "Wesley is mijn maatje, dat is hij altijd geweest, wat er ook gebeurde. Ons huwelijk werkte niet, maar dat neemt niet weg dat we van elkaar houden."