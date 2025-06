Yolanthe haalt uit: "Heb nooit geld gekregen van Wesley Sneijder"

"Verschillende media delen dat ik 19 miljoen van Wesley gekregen zou hebben toen wij uit elkaar gingen. Dit is allesbehalve waar", schrijft Cabau. "Ik heb nooit geld gekregen van Wesley (niks, nul) en heb daar ook nooit om gevraagd. Ik draag zelf zorg voor alle rekeningen voor mij én voor Xess. Er wordt beweerd dat ik zo respectvol en liefdevol over Wesley spreek, omdat hij mij zo veel geld gegeven zou hebben. Jammer dat we in een wereld leven waar zo gedacht wordt. Een vrouw kan niet op haar eigen benen staan en liefdevol en respectvol tegelijk zijn."

De veertigjarige Cabau laat verder weten dat er de afgelopen jaren veel over haar is geschreven wat niet waar is, maar ze heeft niet de behoefte om overal op te reageren. "Maar nu ik heb gekozen mijn hele leven met de wereld te delen in mijn realityshow op Netflix voel ik de behoefte hier ook transparant over te zijn", deelt ze. "Waarom ik dit nu deel? Omdat ik het belangrijk vind te laten zien dat je als vrouw je eigen pad en dromen kunt volgen, ook als je er alleen voor komt te staan."