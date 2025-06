Yolanthe na scheiding van Sneijder: "Het is fijn alleen te zijn"

Yolanthe Cabau (40) heeft zich de afgelopen jaren opnieuw moeten uitvinden sinds haar scheiding van voormalig Ajax-speler Wesley Sneijder (40). In een interview met Beau Monde vertelt de actrice en presentatrice openhartig over haar leven als vrijgezel, het herstel na haar relatie met Sneijder én een opmerkelijk huwelijksaanzoek tijdens ADE.

"Ik ben gelukkig vrijgezel," stelt Yolanthe, die inmiddels al langere tijd in Los Angeles woont. In Nederland merkt ze dat mensen haar voorzichtig benaderen. Toch wordt ze nog weleens verrast. "Vorig jaar met Amsterdam Dance Event kreeg ik een heel intiem huwelijksaanzoek van een vreemde gast die voor me op zijn knieën ging. Ik denk dat hij het iets te gezellig had met allerlei hulpmiddelen, haha."

Hoewel ze in de VS meer aandacht krijgt, blijft Yolanthe kritisch. "Ik denk toch dat het te maken heeft met mijn Nederlandse nuchterheid. Ik heb een bepaalde humor en hou niet van dat schreeuwerige." Na haar scheiding met Sneijder had ze tijd nodig om zichzelf opnieuw te leren kennen. "Ik ben anders naar mezelf gaan kijken en kwam erachter dat het ook fijn is om alleen te zijn." Ze omschrijft het proces als een zoektocht van 'een paar jaar'.

De tijd met haar zoon Xess Xava is haar dierbaar. "Als ik weer verliefd word, dan zal het waarschijnlijk snel een heel mooie en serieuze relatie worden, maar op dit moment geniet ik van de tijd die ik nu heb met mezelf en mijn kind." De liefde afschrijven doet ze zeker niet, al is de voorkeur duidelijk: liever geen bekende man. "Maar het is lastig daar uitspraken over te doen. Ik wil niks jinxen en ik geloof in God, dus ik neem het zoals het is."