Yolanthe open over scheiding met Sneijder: "Was heel heftig"

Yolanthe Cabau was jarenlang samen met oud-Ajacied Wesley Sneijder. De veertigjarige actrice en presentatrice blikte dinsdagavond bij Humberto terug op haar scheiding. Ze was te gast bij Humberto Tan om te praten over haar eigen serie die deze maand op Netflix verschijnt.

"Ja, die scheiding was heel heftig", blikt Yolanthe terug. "Vooral de verhalen die erover uitkwamen. Elke dag iets nieuws. Ik had er geen weet van. Je moet je voorstellen dat ik gewoon een heel fijn huwelijk had."

"Het was niet zo dat het al jaren slecht ging", vervolgt ze. "Het gebeurde heel vlot en heel veel. Ik voelde me niet veilig, maar het bleef maar doorgaan. Er is veel gebeurd binnen ons huwelijk waar ik niet over naar buiten treed. Het gaat nu goed. We zijn maatjes en houden van elkaar, maar als geliefden ging het niet meer", aldus Yolanthe, die na haar scheiding met zoontje Xess Xava naar Los Angeles vertrok.

"Ik dacht: ik ga gewoon", geeft ze aan. "Ik heb neem een heel groot risico. Ik heb twee koffers gepakt, mijn zoontje en ben gewoon gegaan. Alles daar opnieuw opgebouwd. Ik dacht: misschien blijf ik een jaar, misschien twee - zonder plan."