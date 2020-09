Geschreven door Jordi Smit 10 sep 2020 om 12:09

© Proshots

Amin Younes heeft tegenover Vice Sports gereageerd op zijn vertrek bij Ajax. De aanvaller kreeg het aan de stok met hoofdtrainer Erik ten Hag, toen hij weigerde om een invalbeurt te maken.

De Duitser zag zijn krediet in die periode al flink afnemen, maar een ruzie met Ten Hag betekende het einde van zijn Ajax-tijd. “Tijdens een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen had ik bijna de hele tweede helft warmgelopen, toen de trainer me in de negentigste minuut vroeg om in te vallen”, legt Younes uit. “Kijk, ik wil geen slecht voorbeeld zijn voor de jeugd, echt niet. Het is je werk als voetballer en dat moet je dan doen. Je kunt zo’n invalbeurt niet weigeren. Maar ik maakte een emotionele beslissing en weigerde in te vallen.”

Ten Hag stelde na de wedstrijd in de pers dat hij Younes wilde belonen voor een goede invalbeurt de week ervoor. “De manier waarop hij dat deed, met een invalbeurt in de negentigste minuut, vond ik op dat moment niet goed. Ik vind ook dat je daarna als trainer tegen een speler in een onderling gesprek gewoon kunt zeggen: Hé, dit was niet top van mij, maar als ik zeg dat je erin gaat, ga je erin. Dat heeft hij ook niet gezegd.”

Het resultaat van zijn actie was echter dat hij werd teruggezet naar Jong Ajax en daarmee zijn kansen in het eerste elftal tot een minimum zag slinken. “Achteraf kreeg ik enorm spijt van de manier waarop ik bij Ajax ben vertrokken. Het was geen makkelijke situatie vanwege mijn contract, al die onderhandelingen en onzekerheden”, aldus Younes, die vervolgens voor zijn eigen loopbaan koos en een overstap maakte naar Napoli.