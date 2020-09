Geschreven door Jordi Smit 10 sep 2020 om 12:09

© Proshots

Amin Younes mag dan alweer twee seizoenen weg zijn uit Amsterdam, dat betekent allerminst dat hij de club is vergeten. Sterker nog: hij noemt Ajax de beste periode uit zijn leven.

De Duitse vleugelaanvaller doorliep de jeugdopleiding van Borussia Mönchengladbach. Na een jaar verhuurd te zijn geweest aan Kaiserslautern, maakte Younes in 2015 de overstap naar Ajax. Destijds merkte Younes naar eigen zeggen direct dat hij bij een bijzondere club was terechtgekomen. “Hoe Ajax traint, is bijzonder. Het is anders, echt speciaal. Zoveel kleine details moeten goed zijn. Dat verwacht iedereen bij Ajax. Het mooie bij Ajax is dat ze weten hoe goed ze zijn: ze hebben schijt aan alles. Dat is leuk om te zien”, vertelt Younes aan Vice Sports.

Het eerste seizoen onder Frank de Boer speelde Younes behoorlijk goed, maar vanaf het tweede seizoen kwam er steeds meer kritiek op de Duitse voetballer. Het resulteerde erin dat hij na zijn derde jaar de club min of meer door de achterdeur verliet. “De mensen moeten weten dat ik altijd alles heb gegeven voor Ajax. Ik houd zo veel van de club en heb me altijd proberen aan te passen. Ook wilde ik het voetbal en de mensen begrijpen. Het was de beste tijd van mijn leven.”

Inmiddels staat Younes onder contract in Napels, waar hij sporadisch in actie komt. Een terugkeer naar Ajax sluit Younes zeker niet uit. “Persoonlijk zou ik nooit ‘nee’ zeggen tegen Ajax, maar de club heeft ook genoeg goede spelers. Het is een club voor jongens met veel talent. Ik ben een echte Ajacied geworden, echt supporter van de club. Ik heb de hele jeugd in Gladbach gespeeld, maar heb het gevoel dat ik bij Ajax pas echt heb leren voetballen.”