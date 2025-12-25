Youri Baas (22) blikt terug: "Dan is het lastig voetballen..."

Met de een vervelend gevoel verliet Youri Baas zaterdagavond het veld in De Goffert. De 22-jarige verdediger baalde zichtbaar dat Ajax zijn oude club NEC, zelfs met een man meer, niet wist te verslaan.

Volgens de Ajacied liet zijn ploeg het juist in het laatste half uur liggen. "Ik vond ons heel gehaast: domme fouten, veel dribbelen, geen goede posities. Tja, dan schiet je ballen uit, slechte voorzetten, dan krijg je dat. Ik weet eigenlijk niet waarom het zo gehaast ging, dat was voor mijn gevoel ook helemaal niet nodig. En zo zie je dat je helemaal niet tot grote kansen komt", stelt hij tegenover Voetbal International.

Ajax wist vooraf dat NEC hoog druk zou zetten, maar toch bleek het lastig om daar onderuit te voetballen. "Zij spelen gewoon helemaal één-op-één en laten de keeper vrij: Vit (Jaros, red.) stond bijna op de middenlijn met die bal en werd niet aangevallen. Dan moet je vanuit de lange bal de tweede bal winnen. Dat is af en toe best lastig."

Baas zag dat Ajax het soms wel probeerde, maar dat dit risico’s met zich meebracht. "We probeerden er soms onderuit te spelen met die driehoekjes. Alleen dan moet je wel uitkijken, want je staat best breed en als je dan de bal verliest, ligt het helemaal open. Dus het is lastig voetballen als ze je zo vastzetten. Dan kan het weleens zijn dat je niet de opties ziet, maar dan ligt de ruimte vaak in de diepte, misschien konden we die ook wat eerder zoeken."