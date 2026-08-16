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Youri Baas baalt van reserverol bij Ajax: "Ik wil alles spelen"

Joram
Youri Baas aan de bal
Youri Baas aan de bal Foto: © Pro Shots

Youri Baas baalt ervan dat hij dit seizoen niet iedere wedstrijd in de basis staat bij Ajax. De verdediger wordt centraal achterin afgewisseld met Daley Blind. Baas zou het liefst iedere wedstrijd spelen. Tegen SC Heerenveen kreeg Baas opnieuw een basisplaats, mede doordat Blind ontbrak. In de Europese wedstrijden kreeg de routinier tot nu toe de voorkeur. 

Ajax verspeelde zondag punten tegen de Friezen. "We geven de voorsprong weg", begon Baas bij ESPN. "De eerste helft heb je het wel gedeeltelijk onder controle. Tot die tegengoal was er niet veel aan de hand. Dan krijg je een klotegoal tegen. De tweede helft is heel anders dan de eerste. Ze gingen iets anders spelen en we hadden daar niet echt een antwoord op. We krijgen geen druk vooruit en kregen ze niet meer op hun helft."

Daarna kwam ook zijn eigen situatie bij Ajax ter sprake. Baas werd gevraagd naar zijn relatie met de nieuwe trainer Míchel Sánchez. "Wel prima", antwoordde hij kort. Vervolgens kreeg de verdediger de vraag wie volgens hem de voorkeur krijgt in belangrijke wedstrijden: hijzelf of Blind. "Ik weet het niet. Wat je zegt: doordeweeks speel ik weinig en dat vind ik jammer, want ik wil eigenlijk alles spelen. En ik ben ook fit genoeg om te spelen, dus daar heeft het niets mee te maken."

Baas is dan ook niet blij wanneer hij op de bank moet plaatsnemen. "Ik vind het jammer als ik niet speel, maar gelukkig stond ik er vandaag wel in." Of de verdediger een vertrek bij Ajax zou overwegen als zijn speeltijd verder afneemt, wilde hij niet uitsluiten. "Zo snel gaat dat ook niet, maar ik ben niet blij als ik niet speel. Dat is niemand, maar ik ook zeker niet."

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