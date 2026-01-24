Laatste nieuws
Youri Baas beleeft primeur: "Zelfs als jeugdspeler niet gebeurd"

Tom
bron: De Telegraaf
Youri Baas
Youri Baas Foto: © BSR Agency

Ajax won zaterdagmiddag met 2-0 van FC Volendam. Beide goals kwamen op naam van verdediger Youri Baas. 

"Dit is echt de eerste keer dat ik twee keer in een wedstrijd heb gescoord”, stelde de verdediger na afloop van het duel in gesprek met De Telegraaf. "Dat is mij zelfs als jeugdspeler nooit gelukt.”

Baas werd gedurende het duel toegejuicht door het thuispubliek in de Johan Cruijff Arena. "Dat gaf me wel een voldaan gevoel”, zei de centrale verdediger. "Als jeugdspeler wil je eerst het eerste elftal halen. Daarna wil je belangrijk zijn in de hoofdmacht en een leidende rol vervullen.”

Beide goals vielen uit een corner en beide goals werden gemaakt met het hoofd. "Daar trainen we veel op”, zei hij. "Het is belangrijk om vrij te komen. Daar besteed ik ook buiten Ajax aandacht aan. Ik bekijk beelden met een video-analist. Maar ik kijk ook hoe spelers als Jurriën Timber zich bij hoekschoppen gedragen. Daar leer ik heel veel van."

Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
