Youri Baas blikt terug: "Een rampjaar wil ik het niet noemen"

Ajax gaat door een gelijkspel tegen NEC als nummer drie van Nederland de winterstop in. Daarmee komt een turbulent jaar ten einde. Dé Ajax-ontdekking was Youri Baas. Tegenover het Algemeen Dagblad blikt hij terug.

De centrale verdediger krijgt de vraag waar Ajax de afgelopen tijd de meeste stappen heeft gezet. "Stabiliteit", begint Baas. "Ik vond dat we begin dit seizoen best grote vervallen hadden en in wedstrijden heel matig waren. De laatste tijd is het stabieler. Dat moet de basis zijn en van daaruit moet je steeds doorbouwen. De structuur met vijf verdedigers wordt steeds duidelijker. Maar aanvallend moeten we ook groeien. Wat dat betreft was dit een goede wedstrijd om van te leren."

Hoe kijkt de revelatie van Ajax terug op 2025. Was het een rampjaar? "Nou, een rampjaar zou ik het niet willen noemen, maar we hebben wel heel moeilijke periodes beleefd. Daar leer je uiteindelijk ook weer van. Als speler, en als club. Het is aan ons om sterk uit die periode te komen", aldus Baas.