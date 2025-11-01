Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Youri Baas blikt terug: "Ik keek altijd de kat uit de boom..."

Arthur
bron: Ajax
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas is inmiddels een vaste waarde in het basisschema van Ajax. Toch liep zijn weg naar Amsterdam niet zonder uitdagingen, zo vertelt hij in gesprek met Ajax.

"Naar Ajax gaan was een grote verandering, want de stad was een wereld van verschil als je kijkt naar waar ik vandaan kom", vertelt Baas over zijn jeugd in Oostvoorne. "Ik was vijftien en ging uit huis. Andere club, andere school en ander schema. Je moest zelf op zoek naar handvaten. Ik keek altijd de kat uit de boom en liet alles op me afkomen. Dat was niet de beste optie."

Zijn opa en oma boden uitkomst. "Na het jaar bij het gastgezin kwamen zij. Het aanpassen ging nog niet zo goed en toen hebben we een appartement gehuurd in de buurt van Utrecht. Daar heb ik twee jaar met mijn opa en oma gewoond. Het zijn moeder- en vaderfiguren voor mij want ik kon alles met ze bespreken. Het was heel fijn en ik ben trots dat het nu gelukt is. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen."

