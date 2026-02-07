Youri Baas: "Dan komen die revanchegevoelens wel naar boven"

Ajax neemt het zondagmiddag in Alkmaar op tegen AZ. Nog niet zo gek lang geleden gingen de Amsterdammers nog met pijnlijke cijfers onderuit tegen AZ en Youri Baas kan zich dat nog goed herinneren.

De verdediger speelde zelf niet in die wedstrijd, omdat hij niet fit was. "Dat maakte het nog pijnlijker. Het gaf een machteloos gevoel", vertelt Baas aan ESPN. De ruime nederlaag in Alkmaar zorgt echter wel voor de nodige revanchegevoelens binnen de selectie van de ploeg van hoofdtrainer Fred Grim. "Als je de beelden terugziet, dan komt dat wel weer naar boven."

Ajax strijdt momenteel met Feyenoord en NEC om de tweede plaats en Baas vindt dat de Amsterdamse ploeg in de lift zit. "Maar af en toe blijven we op een etage hangen. Of gaan we er zelfs eentje naar beneden. Het is onze taak om met de lift naar de volgende etages te gaan."