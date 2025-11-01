Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Youri Baas, de steunpilaar van Ajax: "Ik heb heel snel geleerd"

Noah
bron: AD
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas id dit seizoen niet weg te denken uit de basiself van Ajax. De jonge verdediger is door Francesco Farioli van de linksbackpositie naar centrale verdediger verplaatst en dat bevalt hem goed. Vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

"Ik heb heel snel geleerd hoe ik positioneel moet staan", begint Baas. "Aan de bal vond ik het juist prettiger, omdat je in de as meer kanten op kan met de bal."

Toen baas als jeugdspeler mocht meetrainen met het eerste elftal lette hij veel op Daley Blind. "Niet eens door superveel met hem te spreken, maar gewoon door steeds op hem te letten", zegt Baas. 

"Welke keuzes maakt hij tegen welke druk? Wanneer speelt hij de bal lang? Wanneer kort? Wanneer stelt hij de pass uit? Zulke dingen." Aldus de verdediger die dit seizoen ook in kracht ontwikkeld.

"Ik heb dit seizoen alleen al 4 kilo aan extra spiermassa gekweekt", stelt Baas. "Het is onderdeel van mijn lichamelijke ontwikkeling. Ik weet dat ik daar een stap in kan maken. Dat heeft alleen tijd nodig. 

"Ik werk elke" dag keihard om mijn fysieke voorwaarden te verbeteren. Positief is dat ik ondanks de vele wedstrijden 4 kilo heb gepakt. Dan nog is er ruimte voor verbetering", aldus Baas.

