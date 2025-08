Youri Baas goede vorm volledig kwijt? "Dan denk je wel: oef"

Bij Voetbal International vraagt men zich af hoe Ajax het aankomende seizoen aan zal gaan vliegen. Het aantal tegengoals zo laag houden als Francesco Farioli lukte lijkt er in ieder geval niet in te zitten, want John Heitinga zal heel anders gaan spelen.

"Francesco Farioli was een trainer die keek naar zijn selectie en hij zag een heleboel beperkingen in die selectie", opent Pieter Zwart bij Voetbal International. "Hij wist dat als hij met Rosa tegenover Lang zou gaan spelen, hij een probleem zou hebben. Hij zette Davy Klaassen erbij als tweede rechtsback en zei ook nog tegen Steven Berghuis dat hij ook mee terug moest verdedigen. En dan ziet Rosa er goed uit tegen Lang."

"Nu heb je met Heitinga een trainer die in de voorbereiding niet die concessies doet en dan heb je heel veel spelers waarvan, als je ernaar gaat kijken, dat je denkt: oef", zegt Zwart, die voorbeelden noemt. "Youri Baas vorig jaar echt een openbaring. Nu zie ik hem centraal achterin grote ruimtes weggeven waarvan je denkt: dit ziet er niet fantastisch uit."

Vooral de 6-positie is met de huidige zorgen een vraagteken. "Dit gaat ook op voor Mokio, die heeft overal gespeeld, maar niet als enige 6. Want ook Farioli zal gezien hebben dat hij dan niet altijd even betrouwbaar is." Freek Jansen weet dat Ajax, zeker na het vertrek van Henderson, zal moeten investeren: "Er moet een 6 komen. En dat willen ze ook. Dat staat nog steeds hoog op het wensenlijstje."