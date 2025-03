Youri Baas in de basis bij Oranje? "Het zou me niet verbazen"

Hij zou een basisplek dus niet uitsluiten voor Baas. "Omdat er blessureleed is bij Stefan de Vrij, zou je wat mij betreft kunnen beginnen met Virgil van Dijk, Baas en Jorrel Hato", begint De Mos in Aads Oranje, een onderdeel van de SoccerNews-podcast Twee Viertje met Aad."“Baas en Hato vormen samen de linkerkant van Ajax, die zijn op elkaar ingespeeld. Het zou me niet verbazen als Koeman Baas laat debuteren in plaats van Van Hecke."

Hij ziet namelijk een opvallende trend bij Koeman. "Hij wil altijd graag een linksbenige centrale verdediger hebben. Die krijg je met Baas zo maar aangereikt. Hij heeft het gevoel met Hato, dat nemen ze van Ajax mee naar Oranje."