2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Het laatste Ajax Nieuws

Youri Baas kritisch na nederlaag: "Ik had wel meer kunnen doen"

bron: Ziggo Sport
Youri Baas
Youri Baas Foto: © BSR Agency

Youri Baas baalt enorm van de nederlaag tegen Olympiakos. De verdediger van Ajax toonde zich na afloop schuldbewust. 

Ajax sluit het Champions League-seizoen af met een 1-2 nederlaag tegen de Griekse ploeg. "Of er meer in had gezeten vanavond? Misschien wel. Een goal van ons werd afgekeurd, maar we hebben ook best wat kansen tegen gehad. Ik vond dat we in de laatste fase niet echt konden pushen en ze niet onder druk konden zetten", analyseert Baas na afloop bij Ziggo Sport. "Als ze die 1-2 maken, wordt het wel lastig."

De verdediger was schuldbewust over zijn rol bij de openingsgoal van Gelson Martins. "Ik had gewoon beter moeten anticiperen. Hij komt uit m'n dode hoek, dus ik had hem ook niet echt gezien", legt hij uit. "Ik had verwacht dat hij de bal terug zou trekken, maar ik had eerder contact moeten maken en moeten scannen. Martins kwam uit m'n dode hoek. Als ik dit zo terugzie, had ik wel meer kunnen doen."

De Amsterdammers hadden nog een kleine kans op het bereiken van de volgende ronde, maar achteraf gezien was een overwinning op Olympiakos ook niet genoeg geweest. "We zijn niet door en dat is jammer. Er zat wel een aantal goede wedstrijden tussen, dus daar kunnen we iets positiefs uithalen", besluit Baas. 

