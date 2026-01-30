Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Youri Baas maakt grote indruk: "Lichtpunt bij Ajax dit seizoen"

Max
bron: Voetbal International
Youri Baas
Youri Baas Foto: © BSR Agency

Youri Baas is dit seizoen opnieuw een van de sterkhouders bij Ajax. De jonge verdediger ontwikkelt zich geweldig in Amsterdam. 

Baas werd vorig seizoen door Francesco Farioli omgeturnd tot centrale verdediger en is sindsdien vaste kracht op die positie. "Lichtpunt bij Ajax dit seizoen", oordeelt Tom Knipping in Voetbal International. "De 22-jarige centrale verdediger stond anderhalf jaar geleden nog op de nominatie om te vertrekken, maar is nu bezig aan een sterk seizoen."

De 22-jarige Baas is een van de grote sterkhouders van Ajax. "Baas was al belangrijk in de opbouw, het verdedigen en sinds de winterstop valt hij ook nog op met een verrassende kwaliteit: scoren", vervolgt Knipping. Tegen FC Volendam scoorde hij twee keer. "Zo ontwikkelt de door Ajax opgeleide spelers zich tot de sleutelspeler en nieuw cashcow voor de Amsterdammers."

