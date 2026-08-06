Youri Baas lijkt op een zijspoor te zijn beland bij Ajax en daar begrijpen Marciano Vink en Anco Jansen maar weinig van. De twee analisten denken dat een transfer naar PSV uitkomst kan bieden voor de verdediger.

Wat ik mij wel echt zit af te vragen is wat er met Baas gaat gebeuren", begint Vink in Voetbalpraat van ESPN. "Het kan niet zo zijn dat Baas, die de afgelopen twee of drie seizoenen als een van de weinigen overeind bleef en Ajax ook voetballend vanuit achteruit constant weer bij de hand nam, dat die nu op een zijspoor staat. Dat zou ik heel gek vinden."

Vervolgens oppert presentator Jan Joost van Gangelen een binnenlandse transfer voor de verdediger van Ajax. "Youri Baas naar PSV, dat zou ik echt geen gekke gedachte vinden", reageert Anco Jansen. Ook Vink ziet dit wel gebeuren. "Het zou niet gek zijn."