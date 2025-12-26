AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Youri Baas openhartig: "Het kost wel veel kracht en energie"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Youri Baas
Youri Baas Foto: © BSR Agency

Youri Baas heeft een jaar achter de rug vol uitersten. In maart maakte hij zijn debuut in de Oranje-selectie en leek Ajax op weg naar de landstitel. Toen hij echter even ontbrak, liep het mis en stortte het team in. Inmiddels is het lichtpunt van 2025 twee trainers verder.

Over zijn plannen voor het nieuwe jaar is Baas nog niet concreet. "Daar heb ik nog niet over nagedacht. We hebben eerst even een weekje lekker niks. Ik ga even op vakantie in het buitenland ook. Daarna pakken we de draad weer op", zo stelt hij tegenover Algemeen Dagblad.

De winterstop komt voor hem op een goed moment, maar brengt ook gemengde gevoelens met zich mee. "Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet, want we zitten in een goede flow de laatste tijd. Alleen kost het wel veel kracht en energie. Er is ook heel veel gebeurd ook natuurlijk. Dus misschien is het goed om de koppies even leeg te maken, zodat we weer fris het nieuwe jaar in kunnen."

Over de interim-trainer laat hij zich nog niet uit over de toekomst. "Ik weet het niet. Het is niet mijn call. De laatste tijd gaat het goed. Of de nieuwe trainer snel moet komen of na dit seizoen, is niet aan mij."

