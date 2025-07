Youri Baas openhartig na lastige periode: "Dat was best een klap"

Na een lange en lastige periode van revalideren is Youri Baas eindelijk weer fit. De 22-jarige verdediger moest zowel de ontknoping van de Eredivisie als het EK met Jong Oranje aan zich voorbij laten gaan.

"Eindelijk weer" glimlachte Baas tegenover Voetbal International na zijn rentree in het oefenduel met Aarhus GF. "Het was moeilijk om vanaf de kant toe te kijken, zeker omdat het in de slotfase van het seizoen nog misging. Daar wil je als speler invloed op kunnen hebben."

Dat hij ook het EK moest missen, kwam hard aan. "Ik had echt gedacht dat ik dat nog zou halen. Ik ben zelfs drie dagen bij de groep geweest, maar het bleek toch niet goed genoeg. Dat was best een klap."

Na een korte pauze hervatte Baas zijn herstel. "Ik voel me nu fysiek helemaal in orde. Ik heb de hele week volledig meegetraind en ben klaar voor het nieuwe seizoen. Ik wil mijn doorbraak bij Ajax nu écht doortrekken: vaste waarde worden, dwingender zijn, meer verantwoordelijkheid pakken."