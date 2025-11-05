Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Youri Baas over penalty: "Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Youri Baas baalt
Youri Baas baalt Foto: © Pro Shots

Youri Baas blijft vertrouwen houden in Ajax, ondanks de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League. De verdediger sprak na de wedstrijd met Ziggo Sport over de ongelukkige penalty die hij veroorzaakte.

"Voor mijn gevoel was mijn arm niet zo ver van mijn lichaam vandaan. En dat de bal dan ook nog via mijn been gaat... Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken", zegt Baas. "Het was gewoon erg ongelukkig."

Daarnaast werd Baas gevraagd naar de reeks ongelukkige momenten voor Ajax, waaronder meerdere strafschoppen tegen in wedstrijden tegen Galatasaray en Chelsea. "Dat speelt wel mee, natuurlijk. Maar dat kunnen we niet als excuus gebruiken, want het was gewoon weer niet goed genoeg."

Youri Baas
