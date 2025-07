Youri Baas reageert na ruime zege Ajax: "Wat kom ik hier doen?"

Baas vond Ajax ondanks de ruime zege niet geweldig spelen. "In de eerste helft was het wat lastig. De tweede helft ging een stuk beter. Het druk zetten was niet zo goed. De keeper had veel ruimte. Het was lastig om als achterste linie vooruit te stappen en de druk erop te krijgen", licht de verdediger toe voor de camera bij Ajax TV. "In de tweede helft was dat een stuk beter. Met combinaties en dan zie je onze kwaliteiten."

De zeventienjarige Bouwman zorgde na rust voor een hoogtepunt met een geweldige goal. "Ik werd net verteld dat wij samen een interview hebben. Ik zeg: wat kom ik hier doen? Deze gozer schiet net van 35 meter de bal in de kruising. En ik sta voor de camera", grapt Baas. "Hij komt er zo aan. Wat een goal, bizar."