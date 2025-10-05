Youri Baas spreekt vertrouwen uit: "We doen het met z'n allen"

In gesprek met Voetbal International vertelt Baas wat Heitinga na afloop in de kleedkamer gezegd heeft: "Dat het een teleurstellende dag was, maar om positief af te sluiten dat we niet gestopt zijn met werken en die spirit erin houden. Dat is vaker gebeurd dit seizoen, dat moeten we er zeker in houden", vindt Baas, die zijn steun aan de trainer uitspreekt. "We doen het met z’n allen, wij staan honderd procent achter de trainer. We blijven gewoon werken met z’n allen."

Het contrast met vorig seizoen blijft groot. Onder de Italiaan Francesco Farioli metselde Ajax aan een ijzersterke structuur waardoor ze ook moeilijke fases konden overleven. In de eerste 23 wedstrijden onder Farioli incasseerde Ajax zo slechts zestien tegentreffers. Dat aantal is dit seizoen al na tien duels bereikt.