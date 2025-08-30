Youri Baas stipt aan: "Dat was vandaag het grootste probleem"

Volgens de verdediger was het team zaterdag niet goed genoeg. "De duels waren vandaag denk ik het grootste probleem", zegt hij bij ESPN. "Dat is achteraf altijd makkelijk praten. Maar wat ik zeg: ik denk dat dat het grootste probleem was vandaag. Waarom? Dat weet ik niet."

"Ik vond mijzelf de vorige drie wedstrijden sowieso beter spelen, maar het gaat niet om mij. Het gaat om het team. Vandaag hebben we twee punten verloren", treurt Baas. "Het was gewoon niet goed genoeg vandaag en dat is hoe het is. Ik moet wel zeggen: de eerste twintig minuten hebben we best veel kansen gecreëerd. Het was niet goed genoeg, maar het is niet zo dat we geen kansen hebben gehad."