Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Youri Baas stipt aan: "Dat was vandaag het grootste probleem"

Amber
bron: ESPN
Youri Baas tegen FC Volendam
Youri Baas tegen FC Volendam Foto: © BSR Agency

Volgens Youri Baas waren de duels zaterdag het probleem tegen FC Volendam. De Amsterdammers speelden met 1-1 gelijk in het Kras Stadion, iets waar Baas enorm van baalt.

Volgens de verdediger was het team zaterdag niet goed genoeg. "De duels waren vandaag denk ik het grootste probleem", zegt hij bij ESPN. "Dat is achteraf altijd makkelijk praten. Maar wat ik zeg: ik denk dat dat het grootste probleem was vandaag. Waarom? Dat weet ik niet."

"Ik vond mijzelf de vorige drie wedstrijden sowieso beter spelen, maar het gaat niet om mij. Het gaat om het team. Vandaag hebben we twee punten verloren", treurt Baas. "Het was gewoon niet goed genoeg vandaag en dat is hoe het is. Ik moet wel zeggen: de eerste twintig minuten hebben we best veel kansen gecreëerd. Het was niet goed genoeg, maar het is niet zo dat we geen kansen hebben gehad."

Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
