Youri Baas tegenover Lamine Yamal? "Dit is een jongensdroom"

Baas had de oproep niet aan zien komen. Zondagavond werd hij gebeld door Michael Reiziger, bondscoach van Jong Oranje. "In eerste instantie dacht ik: De trainer belt even om te vragen hoe ik uit de wedstrijd tegen AZ ben gekomen. Maar daarna zei hij: Je mag je bij het grote Oranje melden morgen", vertelt Baas aan Voetbal International.

"Wow, dacht ik. Ik zag het niet aankomen, eerlijk gezegd. Maar ik was heel blij natuurlijk. Mijn vriendin was erbij, mijn familie heb ik meteen opgebeld, dat was heel mooi", zegt de mandekker, die gelijk merkte dat het niveau hoog is bij Oranje. "Natuurlijk, dit zijn de beste spelers van ons land, dan staat er gewoon heel veel kwaliteit op het veld. Dat zie je ook op een training wel terug."

Donderdagavond speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Spanje. Mogelijk staat Baas dan tegenover Lamine Yamal. "Mooi om tegen dat soort spelers te spelen. Spanje is natuurlijk een mooie tegenstander, met heel veel kwaliteit, de Europees kampioen." Debuut of niet, voor Baas is zijn week bij Oranje nu al geslaagd. "Dit is een jongensdroom, waar je van kleins af aan al van hebt gedroomd. Dat het nu dan zover is, is heel mooi."