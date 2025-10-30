Youri Baas verklaart tatoeage: "Ik had een hele speciale band"

Youri Baas groeide op in Oostvoorne, maar op zijn vijftiende besloot hij zijn droom na te jagen en uit huis te gaan om profvoetballer te worden. Het wennen aan het zelfstandig leven viel hem aanvankelijk zwaar.

Zijn opa en oma boden uitkomst. "Na het jaar bij het gastgezin kwamen zij. Het aanpassen ging nog niet zo goed en toen hebben we een appartement gehuurd in de buurt van Utrecht. Daar heb ik twee jaar met mijn opa en oma gewoond. Het zijn moeder- en vaderfiguren voor mij want ik kon alles met ze bespreken. Het was heel fijn en ik ben trots dat het nu gelukt is. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen", laat Baas weten tegenover Ajax.nl.

Op zijn rechterpols draagt Baas een tattoo ter nagedachtenis aan zijn inmiddels overleden oma. "Ik had een hele speciale band", zegt hij. Inmiddels is Baas uitgegroeid tot een vaste waarde in het Ajax-elftal en straalt hij veel vertrouwen uit. Tijdens zijn eerste jaren bij de selectie keek hij veel af van ervaren spelers. "Ik keek naar Dusan Tadic en Daley Blind. Hoe zij reageerden op dingen of wat zij zeiden. Ik leerde daar heel veel van."