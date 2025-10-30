Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Youri Baas verklaart tatoeage: "Ik had een hele speciale band"

Arthur
bron: Ajax.nl
Youri Baas
Youri Baas Foto: © Pro Shots

Youri Baas groeide op in Oostvoorne, maar op zijn vijftiende besloot hij zijn droom na te jagen en uit huis te gaan om profvoetballer te worden. Het wennen aan het zelfstandig leven viel hem aanvankelijk zwaar.

Zijn opa en oma boden uitkomst. "Na het jaar bij het gastgezin kwamen zij. Het aanpassen ging nog niet zo goed en toen hebben we een appartement gehuurd in de buurt van Utrecht. Daar heb ik twee jaar met mijn opa en oma gewoond. Het zijn moeder- en vaderfiguren voor mij want ik kon alles met ze bespreken. Het was heel fijn en ik ben trots dat het nu gelukt is. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen", laat Baas weten tegenover Ajax.nl.

Op zijn rechterpols draagt Baas een tattoo ter nagedachtenis aan zijn inmiddels overleden oma. "Ik had een hele speciale band", zegt hij. Inmiddels is Baas uitgegroeid tot een vaste waarde in het Ajax-elftal en straalt hij veel vertrouwen uit. Tijdens zijn eerste jaren bij de selectie keek hij veel af van ervaren spelers. "Ik keek naar Dusan Tadic en Daley Blind. Hoe zij reageerden op dingen of wat zij zeiden. Ik leerde daar heel veel van."

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Oscar Gloukh viert zijn treffer

'Ajax met één speler vertegenwoordigd in Elftal van de Maand'

0
Tobias van der Kleij

Doelman van stuntploeg is duidelijk: "De Johan Cruijff Arena"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd