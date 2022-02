Geschreven door Idse Geurts 18 feb 2022 om 11:02

Ajax heeft het contract van Youri Baas verlengd tot 2026. Dit meldt Ajax via de officiële clubkanalen. Het oude contract van Baas liep tot 2024. Hierdoor wordt de verbintenis van de 18-jarige speler dus met twee seizoenen verlengd. Met deze contractverlenging laat Ajax opnieuw zien dat de club vertrouwen heeft in de toekomst. Eerder mochten talenten als Youri Regeer en Kristian Hlynsson hun krabbel onder een nieuw contract zetten.

Baas is zelf enorm blij met zijn verlenging. “Het voelt heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit niet zomaar had verwacht. Het is natuurlijk super mooi hoe het is gelopen en hoe het nu gaat”, vertelt Baas tegenover Ajax. “Mijn familie en ik hebben er veel voor moeten laten. Mijn ouders, maar ook mijn opa en oma en tante en oom hebben super veel geholpen. Zonder hen had ik niet kunnen staan waar ik nu sta”.

De verdediger speelt sinds 2018 voor Ajax. De linksback kwam destijds over uit de jeugdopleiding van Excelsior. Bij Ajax sloot Baas aan bij de O17, om uiteindelijk uit te groeien tot vaste waarde bij Jong Ajax. Dit seizoen staat Baas immers bijna elke wedstrijd aan het startsignaal. Daarnaast mocht Baas ook al enkele keren aansluiten bij de wedstrijdselectie van Ajax 1. Er lijkt dus echt een toekomst voor Baas te zijn bij Ajax. Tot nu toe speelde de linksback 31 keer voor Jong Ajax. Hij wist hierin één keer het net te vinden.