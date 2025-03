Youri Baas verrast door belletje Reiziger: "Niet echt aan gedacht"

"In de voetballerij kan het opeens heel snel gaan", reageert Baas bij ESPN op zijn oproep. Een jaar geleden speelde de verdediger nog op huurbasis bij NEC, waar hij geregeld inviel als linksbuiten. Dit seizoen is hij basisspeler bij Ajax. "Ik heb stappen gemaakt dit seizoen en dat dit dan komt als beloning, is wel heel mooi."

Baas had zijn oproep niet zien aankomen. "Ik kreeg zondagavond een belletje van Reiziger. Ik dacht dat hij wilde weten hoe ik er fysiek voor stond, maar hij zei dat ik me bij het grote Oranje mocht melden. Ik heb er ook ondanks de blessures bij Oranje niet echt aan gedacht. Dit is wel een heel mooie beloning", glundert hij.

Een beloning: "Ik ga hier genieten en onwijs veel leren. De mensen om me heen hebben me heel veel geholpen. Mijn vriendin en ouders hebben heel veel voor me betekend en ik heb zelf hard gewerkt. Dan zie je maar waar dat toe kan leiden."

"Als je me dit anderhalf jaar geleden zou hebben verteld zou ik je gezegd hebben: ‘je bent niet goed’. Nee, dat had ik toen zeker niet verwacht. Ik ben niet iemand die vooruitkijkt, maar het kan dus snel gaan", aldus Baas.