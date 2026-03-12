Laatste nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Youri Baas ziet marktwaarde naar ongekende hoogte stijgen'

Max
bron: Transfermarkt
Youri Baas coacht
Youri Baas coacht Foto: © Pro Shots

Youri Baas is ook dit seizoen weer een van de sterkhouders bij Ajax. De marktwaarde van de jonge verdediger is behoorlijk gestegen. 

Baas is sinds vorig seizoen onder Francesco Farioli sterkhouder in de defensie van Ajax. De 22-jarige is inmiddels ook aanvoerder van de Amsterdammers en lijkt een mooie toekomst tegemoet te gaan.

De marktwaarde van Baas is behoorlijk gestegen de afgelopen maanden. Volgens Transfermarkt was de Ajacied vorige zomer nog zo'n twaalf miljoen euro waard. Richting de winterstop steeg dat al naar zestien miljoen en inmiddels vertegenwoordigt Baas zelfs een marktwaarde van twintig miljoen euro. 

Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
