'Youri Baas ziet zijn eigen transferwaarde met miljoenen dalen'

Youri Baas speelt de laatste weken weer steevast in de basis bij Ajax door de blessure van Daley Blind. Toch ziet de verdediger zijn transferwaarde dalen.

Waar zijn marktwaarde begin 2026 nog op 20 miljoen euro werd geschat door Transfermarkt, staat de teller inmiddels op nog maar 16 miljoen euro. Daarmee is de waarde van de Ajacied in korte tijd flink gedaald.

De 23-jarige verdediger staat tot de zomer van 2028 onder contract bij Ajax. Aan het begin van het seizoen zat de verdediger naar eigen zeggen vaker op de bank dan hem lief was ten faveure van Blind.