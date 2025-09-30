Youri Mulder adviseert: "Als Heitinga gaat, moeten ze hem nemen"

KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft schrikt van Ajacied: "De tranen schieten in je ogen"
bron: Rondo
Youri Mulder bij een oefenwedstrijd van Schalke 04 in Gelsenkirchen
Youri Mulder bij een oefenwedstrijd van Schalke 04 in Gelsenkirchen Foto: © Pro Shots

Youri Mulder heeft wel een opvolger in gedachten mocht John Heitinga binnenkort vertrekken bij Ajax. Volgens de analist doen de Amsterdammers er dan goed aan om Marcelo Bielsa aan te stellen als zijn opvolger. Mulder heeft in het verleden al eens geprobeerd om de Argentijn naar Schalke 04 te halen.

"Als Ajax Heitinga ontslaat, of hij zelf weggaat, moeten ze Bielsa nemen. Hij is zeventig jaar en barst van de energie. Ajax is ook echt een club voor hem", zo vertelde Mulder maandag bij Rondo. "We hebben bij Schalke geprobeerd om hem binnen te halen, maar hij was te duur."

"Als je trainers benadert, probeer je ook weleens iets waarvan je van tevoren denkt dat het onmogelijk is. Maar hij nam het heel serieus. Hij zei: Bel overmorgen terug. Toen had hij twintig wedstrijden gezien en hij kende de hele selectie. Dat is wel een tijdje geleden al", aldus Youri Mulder.

John Heitinga Youri Mulder
