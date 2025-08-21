Kick-off
Youri Mulder: "Als hij daar heen gaat denk je: die is knettergek"

Niek
Youri Mulder
Youri Mulder Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey mag zich in de belangstelling verheugen van Stade Rennais, maar donderdag kwam naar buiten dat ook Lille interesse heeft getoond. Youri Mulder is echter niet gecharmeerd van die twee clubs

"Als je aan Frankrijk denkt, denk je aan Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, Olympique Lyon en van vroeger uit Saint-Étienne", liet de voormalig profvoetballer weten bij Ziggo Sport. "Maar niet zozeer aan Stade Rennais. In de laatste acht jaar hebben ze zeven keer Europees voetbal gehaald. Het is waarschijnlijk wel een heel goed georganiseerde club", benadrukt Mulder, die weet dat Brobbey in Duitsland niet geslaagd is. 

"Hij zat niet op zijn plek in Leipzig (bij RB Leipzig, red.). Ik ben er afgelopen weekend geweest, ik snap dat ergens wel", benadrukt hij. "En dan ga je naar Rennais... Als spits van Ajax die getransfereerd wordt heb je misschien andere clubs in gedachten", beseft Mulder, die weet dat Brobbey ook al in verband werd gebracht met een transfer naar Como. "Maar dat is ook geen club waarvan je zegt: dit heeft de uitstraling van een spits van Ajax die in het Nederlands elftal speelt notabene. Als die naar Como gaat dan denk je: die is knettergek geworden."

"Tuurlijk is die club in opkomst omdat er veel geld zit, maar dat kan je ook van Rennais en Leipzig zeggen", legt hij uit. "Het zijn geen clubs waarvan je zegt: daar ga ik voetballen. AS Roma, dat is wat anders. Blijkbaar komt er dus misschien niet meer en dat is wel frustrerend", vervolgt de analyticus, die hoopt dat Brobbey in de komende weken zijn geduld kan bewaren. "Of hij moet wachten? Ja, maar als je niet aan spelen toekomt, als je dat voelt bij deze trainer. Hoewel, hij is nu geblesseerd. Maar, nee, ik zou wachten", besluit Mulder. 

