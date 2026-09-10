'Youri Mulder eist spelregelwijziging': "Het is belachelijk!"
Youri Mulder heeft zich kritisch uitgelaten over het afgekeurde doelpunt van FC Barcelona-spits Nacho Ferri tijdens de 5-1 nederlaag van Feyenoord. De treffer werd afgekeurd omdat Gjivai Zechiël voorafgaand aan het doelpunt nipt buitenspel stond. Volgens de Ziggo Sport-analist laat het moment zien dat de huidige buitenspelregel aanpassing behoeft.
"Ik vind dit belachelijk", begint Mulder bij Ziggo over het buitenspelmoment van Zechiël. "Dit is gewoon belachelijk. Dat kleine verschil, met één teentje buitenspel, dat daarom een goal afgekeurd wordt...". Mulder verwijst vervolgens naar Marco van Basten, die al jarenlang kritisch is op de huidige buitenspelregel en deze het liefst volledig zou afschaffen.
"Waar is Marco van Basten? Met zijn hartstikke goede theorie, die volgens mij ook wordt gedeeld door Arsène Wenger", stelt Mulder. Van Basten is daarnaast voorstander van een voorstel van Wenger, directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA. Volgens die regel zou een speler pas buitenspel staan wanneer zijn volledige lichaam voorbij de laatste verdediger van de tegenstander is.
"Dan kan je ook die teen hebben die er net nog achter hangt, dat krijg je dan ook, alleen je krijgt wel veel meer kansen, mogelijkheden en doelpunten", aldus Mulder. Wenger probeert zijn voorstel al enige tijd onder de aandacht te brengen. In enkele Italiaanse en Zweedse jeugdcompetities is er al mee geëxperimenteerd. Ook in de Canadese Premier League werd de aangepaste buitenspelregel getest.
Het is echter nog maar de vraag of de regel in het Europese profvoetbal wordt ingevoerd. Wenger kreeg eerder dit jaar geen steun van de UEFA voor zijn voorstel. Volgens de Fransman waren te weinig UEFA-officials voorstander van de wijziging. Daarna richtte hij zich onder meer op de Canadese voetbalbond.
'Youri Mulder eist spelregelwijziging': "Het is belachelijk!"
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