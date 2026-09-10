Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Youri Mulder eist spelregelwijziging': "Het is belachelijk!"

Arthur
Youri Mulder
Youri Mulder Foto: © BSR Agency

Youri Mulder heeft zich kritisch uitgelaten over het afgekeurde doelpunt van FC Barcelona-spits Nacho Ferri tijdens de 5-1 nederlaag van Feyenoord. De treffer werd afgekeurd omdat Gjivai Zechiël voorafgaand aan het doelpunt nipt buitenspel stond. Volgens de Ziggo Sport-analist laat het moment zien dat de huidige buitenspelregel aanpassing behoeft.

"Ik vind dit belachelijk", begint Mulder bij Ziggo over het buitenspelmoment van Zechiël. "Dit is gewoon belachelijk. Dat kleine verschil, met één teentje buitenspel, dat daarom een goal afgekeurd wordt...". Mulder verwijst vervolgens naar Marco van Basten, die al jarenlang kritisch is op de huidige buitenspelregel en deze het liefst volledig zou afschaffen.

"Waar is Marco van Basten? Met zijn hartstikke goede theorie, die volgens mij ook wordt gedeeld door Arsène Wenger", stelt Mulder. Van Basten is daarnaast voorstander van een voorstel van Wenger, directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA. Volgens die regel zou een speler pas buitenspel staan wanneer zijn volledige lichaam voorbij de laatste verdediger van de tegenstander is.

"Dan kan je ook die teen hebben die er net nog achter hangt, dat krijg je dan ook, alleen je krijgt wel veel meer kansen, mogelijkheden en doelpunten", aldus Mulder. Wenger probeert zijn voorstel al enige tijd onder de aandacht te brengen. In enkele Italiaanse en Zweedse jeugdcompetities is er al mee geëxperimenteerd. Ook in de Canadese Premier League werd de aangepaste buitenspelregel getest.

Het is echter nog maar de vraag of de regel in het Europese profvoetbal wordt ingevoerd. Wenger kreeg eerder dit jaar geen steun van de UEFA voor zijn voorstel. Volgens de Fransman waren te weinig UEFA-officials voorstander van de wijziging. Daarna richtte hij zich onder meer op de Canadese voetbalbond.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Sean Steur in het veld tegen West Bromwich Albion

Sean Steur nú al rijp voor Oranje? "Steur kan op de volglijst"

0
Hakim Ziyech namens Galatasaray

Voormalig Ajacied Hakim Ziyech gepresenteerd bij nieuwe club

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Youri Mulder eist spelregelwijziging': "Het is belachelijk!"

Sean Steur nú al rijp voor Oranje? "Steur kan op de volglijst"

Voormalig Ajacied Hakim Ziyech gepresenteerd bij nieuwe club

De Mos wijst naar Ajacied: "Zou kandidaat geweest zijn voor Oranje"

Traoré: "Met Ajax waren die wedstrijden altijd heel belangrijk"

"Knap dat Jordi Cruijff hem naar de Arena heeft weten te halen"

Rafael van der Vaart vergelijkt: "De allerleukste job die er is"

Vertrek Marc Overmars komt hard aan: "Niemand wist het"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws