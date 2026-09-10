'Youri Mulder eist spelregelwijziging': "Het is belachelijk!"

Youri Mulder heeft zich kritisch uitgelaten over het afgekeurde doelpunt van FC Barcelona-spits Nacho Ferri tijdens de 5-1 nederlaag van Feyenoord. De treffer werd afgekeurd omdat Gjivai Zechiël voorafgaand aan het doelpunt nipt buitenspel stond. Volgens de Ziggo Sport-analist laat het moment zien dat de huidige buitenspelregel aanpassing behoeft.

"Ik vind dit belachelijk", begint Mulder bij Ziggo over het buitenspelmoment van Zechiël. "Dit is gewoon belachelijk. Dat kleine verschil, met één teentje buitenspel, dat daarom een goal afgekeurd wordt...". Mulder verwijst vervolgens naar Marco van Basten, die al jarenlang kritisch is op de huidige buitenspelregel en deze het liefst volledig zou afschaffen.

"Waar is Marco van Basten? Met zijn hartstikke goede theorie, die volgens mij ook wordt gedeeld door Arsène Wenger", stelt Mulder. Van Basten is daarnaast voorstander van een voorstel van Wenger, directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA. Volgens die regel zou een speler pas buitenspel staan wanneer zijn volledige lichaam voorbij de laatste verdediger van de tegenstander is.