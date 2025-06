Youri Mulder geeft Ajax transfertip: "Dit lijkt me niet moeilijk"

Moro is al sinds de winterstop in beeld bij Ajax, dat onlangs opnieuw een bod bij zijn club Real Valladolid zou hebben neergelegd. Dinsdag schitterde hij tegen de beloften van Italië (1-1). "Ik zeg doen. Als ik Ajax was", reageert Mulder in de uitzending van Ziggo Sport. "Hij heeft een dribbel, straalt gevaar uit, heeft continu dreiging. Dit lijkt me niet moeilijk. Je wil iemand hebben met een actie, die iemand voorbij kan spelen. Dat is Ajax, toch?"

Ook Musampa was enthousiast over de 22-jarige Spanjaard. "Je wilt spelen met echte buitenspelers die een man kunnen passeren. Hij heeft in de eerste helft echt laten zien dat hij heel makkelijk kan passeren en dat hij goede keuzes kan maken. Een heel interessante speler", oordeelt de assistent van Ajax Onder 19. "Halen die handel."