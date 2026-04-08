Youri Mulder hard: "Zijn uitspraken zijn dramatisch voor Ajax"
De woorden van Steven Berghuis na afloop van Ajax – FC Twente (1-2) zijn niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de persconferentie uitte de aanvaller openlijk zijn frustraties over de huidige situatie bij Ajax, iets wat bij de analisten van Ziggo Sport voor de nodige reacties zorgde. Bij Rondo zei Youri Mulder zelfs dat deze uitspraken 'dramatisch' zijn voor de clubleiding.
Berghuis spaarde zijn club niet en legde meerdere pijnpunten bloot. Volgens hem ontbreekt het Ajax aan kwaliteit en stabiliteit, maar vooral aan een duidelijke lijn en visie. De basis van het elftal is in zijn ogen niet sterk genoeg en daardoor lukt het de ploeg niet om structureel te presteren en verwachtingen waar te maken.
Theo Janssen herkende zich in de boodschap van Berghuis. "Het is een heel duidelijk interview", zegt de voormalig Ajax-middenvelder. "Hij geeft precies aan wat dit seizoen het probleem van Ajax is. Ik denk alleen dat het voor een trainer en club niet altijd even goed is dat een van je spelers dit zo open naar buiten gooit. Wat hij probeert uit te leggen, is vrij logisch. Als je met drie middenvelders speelt, je haalt een tien en je gaat daarna in één keer zonder tien spelen, dan wordt hij in één keer een overbodige of matige speler."
Khalid Boulahrouz vindt echter dat het probleem verder gaat. "Het heeft ook met kwaliteit te maken. Ik snap wat hij wil zeggen, maar die speler heeft ook echt genoeg momenten kunnen laten zien dat hij een goede voetballer is. Hij kan alleen niet goed samenspelen met de jongens om zich heen. Hij is vaak genoeg in de positie gekomen om het te laten zien."
Daarnaast wijst Boulahrouz op de verantwoordelijkheid die spelers zelf dragen. "Het is heel makkelijk gezegd dat er wisselingen zijn, maar je hebt als speler ook de verantwoordelijkheid om naar jezelf te kijken. Het begint ermee datgene uit te voeren wat de trainer van je vraagt. Er zijn nu drie verschillende trainers geweest en niemand krijgt het voor elkaar."
Youri Mulder ziet vooral een diepere oorzaak achter de woorden van Berghuis. Volgens hem zegt Berghuis in feite dat Ajax al jaren fouten maakt op de transfermarkt. "Hij bedoelt gewoon dat het aantrekken van spelers al jarenlang niet goed is. Je moet diep gezonken zijn als een speler dat op een gegeven moment gaat zeggen. Als ik daar in de leiding van de club zou zitten, dan zou het dramatisch zijn dat een speler alles even op de hak gaat nemen. Zo van: ze kunnen er hier eigenlijk helemaal niks van."
Ook de wisselingen qua trainers worden genoemd als belangrijke factor in de onrust binnen de club. Janssen ziet dat trainers vooral bezig zijn met zichzelf bewijzen. "Uiteindelijk zijn het allemaal trainers geweest die zichzelf hebben willen bewijzen. Zo van: ik wil hier volgend jaar de hoofdtrainer zijn. Dat is ook zo met de trainer die er nu zit. Hij wil heel graag laten zien dat hij volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax kan zijn", aldus Theo Janssen.
